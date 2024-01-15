تفاصيل البرنامج التأهيلي للمغربي رضا سليم وموعد عودته لتدريبات الأهلي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل حالة اللاعب المغربي رضا سليم لاعب الفريق وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.
وقال طبيب الأهلي، إن حالة رضا سليم مطمئنة إلى حد كبير واللاعب يواصل البرنامج التأهيلي بشكل منتظم لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية.
وأضاف أحمد جاب الله، إن رضا سليم سيجري أشعة منتصف الأسبوع المقبل للوقوف على تطورات حالته والتعرف على نسبة التعافي من الإصابة بعد إجرائه جراحة في الترقوة، والتي أبعدته عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية.
وشدد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن هناك تنسيق وتشاور دائم مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر فيما يخص ملف الإصابات داخل الفريق، وإطلاع الجهاز على كل المستجدات في الحالات الطبية.
وأشار طبيب الأهلي إلى أن رضا سليم يقوم بتنفيذ البرنامج التأهيلي على ملعب التتش بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.