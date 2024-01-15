تفاصيل البرنامج التأهيلي للمغربي رضا سليم وموعد عودته لتدريبات الأهلي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل حالة اللاعب المغربي رضا ‏سليم لاعب الفريق وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

وقال طبيب الأهلي، إن حالة رضا سليم مطمئنة إلى حد كبير واللاعب يواصل البرنامج التأهيلي بشكل منتظم لتجهيزه ‏للعودة للتدريبات الجماعية.‏

وأضاف أحمد جاب الله، إن رضا سليم سيجري أشعة منتصف الأسبوع المقبل للوقوف على ‏تطورات حالته والتعرف على نسبة التعافي من الإصابة بعد إجرائه جراحة في الترقوة، والتي ‏أبعدته عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية.‏

وشدد رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن هناك تنسيق وتشاور دائم مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر فيما ‏يخص ملف الإصابات داخل الفريق، وإطلاع الجهاز على كل المستجدات في الحالات ‏الطبية.‏

وأشار طبيب الأهلي إلى أن رضا سليم يقوم بتنفيذ البرنامج التأهيلي على ملعب التتش بالجري ‏حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات الأخرى ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي.‏