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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

18 يناير.. انطلاق مؤتمر الطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس

عنوان الفاعلية
عنوان الفاعلية
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تنظم كلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل مؤتمرها الثامن عشر في الفترة من 14 إلى 18 يناير 2024 ، برعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وعلي الأنور عميد كلية الطب.

أشارت  آمال الجنزوري رئيس القسم والمؤتمر إلى أن الافتتاح الرسمي للمؤتمر سيكون يوم الأربعاء 17 يناير ، وسيحضره نخبة من العلماء المصريين والمتخصصين ، من ضمنهم  محمود الطيب رئيس جامعة حلوان السابق.

وقد دعت اللجنة المنظمة للمؤتمر أساتذة التخصص من جميع الجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة ، بالإضافة إلى خبراء التخصص من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات.

ويعد مؤتمر قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس منارة للعلم والتخصص وأحد أكبر المؤتمرات التي تنعقد سنويا في هذا الوقت من السنة.

ويتناول المؤتمر هذا العام كل ما هو جديد في مجال علاج وتشخيص الأمراض الروماتيزمية وأمراض هشاشة العظام ، وكذلك كل ما هو جديد في عالم التأهيل في مختلف المجالات بشكل عام ولذوي الهمم بشكل خاص.

وتوجد أيضا جلسات علمية تجمع بين التخصصات الأخرى من أفرع الطب المختلفة ، لتقديم خدمة متكاملة للمريض في ظل التعاون المثمر بين أساتذة الطب في مختلف المجالات.

ويشارك في المؤتمر جميع أطباء الروماتيزم والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل

وسيتم تصميم ورش العمل لمدة 3 أيام على هامش المؤتمر ويومين لفاعليات المؤتمر لجعل تجمع الأطباء منتدى رائع لاستكشاف أحدث المعلومات بشأن التقدم في العلوم الطبية والتقدم في علاج الروماتيزم في جميع أنحاء العالم.

وسيكون ASUPMR 2024 منتدى فريد من نوعه للقاء والتفاعل مع العلماء والأطباء الرائدين المشاركين في إدارة الأمراض الروماتولوجية.

يرأس المؤتمر آمال الجنزوري رئيس القسم ، و هيناز فاروق ، وسكرتير المؤتمر  نفين فوده وايمان توفيق ومقرر المؤتمر حسام صلاح.

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