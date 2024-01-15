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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: شهادات المفرج عنهم تؤكد استخدام أساليب وحشية وغير إنسانية ضد المعتقلين

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قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن شهادات الذين افرج عنهم مؤخرا تؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم اساليب وحشية وغير انسانية وتعذيب جسدي ونفسي ضد المعتقلين من الطواقم الطبية..

وأضاف القدوة في تصريح صحفي صدر عنه، اليوم الاثنين، أن الاحتلال أيضا استخدم تعذيب جسدي ونفسي ضد المعتقلين من الطواقم الطبية.

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الدولية بحق الأسري الفلسطينيين منذ زمان بعيد، وأن شكوي دولة جنوب افريقيا ضد الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية شملت التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

ارتكاب جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية المتحدث باسم وزارة الصحة