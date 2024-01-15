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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة فرد أمن لقي مصرعه إثر سقوط بوابة حديدية بالسلام

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق المختصة بتصريح دفن فرد امن لقي مصرعه إثر سقوط بوابه حديدية، واستمعت النيابة الي عدد من شهود العيان الذي اكدو سقوط البوابة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة السلام يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول فرد أمن جثة هامدة أثر سقوط بوابة حديدية على رأسه داخل المصنع.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة فرد أمن بمصنع كرتون، وتوفى إثر سقوط بوابة حديدية عليه فتسبب في تهشم رأسه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة فرد أمن التصريح بدفن بوابة حديدية السلام