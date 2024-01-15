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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“عبدالغفار” يناقش الخطة التنفيذية لمبادرة جديدة للصحة النفسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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في ضوء توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة خطة ومراحل عمل مبادرة صحية جديدة، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحقيق التكامل الصحي على الصعيدين الجسدي والنفسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي، يستعرض محاور عمل المبادرة الجديدة والتي تأتي الصحة النفسية ضمن ركائزها الأساسية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المبادرة الجديدة تنقسم إلى ثلاثة مبادرات فرعية إحداهما للكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد، والثانية لمكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية، بينما تهدف المبادرة الثالثة لمكافحة وعلاج الإدمان.

وكشف «عبدالغفار» أن آلية العمل بـ«مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد» تستهدف الكشف على الأطفال في مواعيد التطعيم عند عمر 18 شهر، فضلا عن تقديم النصائح للمتابعة والوقاية، لافتا إلى إضافة خدمة جديدة على المنصة الوطنية للصحة النفسية والتي تستهدف التقييم «عن بُعد» للأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر عامين ونصف.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى محاور عمل مبادرة «مكافحة الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية» والتي ترتكز على خدمات الاكتشاف المبكر والوقاية، وتستهدف فئة المراهقين من سن 10 إلى 18 عاما، والشباب من سن 18 إلى 25 عاما.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استمع لمحاور وآلية العمل بـ«مبادرة مكافحة وعلاج الإدمان» التي تستهدف فئة المراهقين بالمدارس الإعدادية والثانوية، باعتبارهم الفئة الأكثر خطورة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض.

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