بالفيديو.. أستاذ صحة نفسية تكشف علامات وأعراض التوحد

قالت الدكتورة هدى عصام، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان، إن التوحد هو عبارة عن اضطراب نمائي شامل، فهو يشمل أكثر من جانب من جوانب النمو لدى الفرد، مشيرة إلى أن التوحد يظهر خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل.

وأضافت "هدى" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن هناك أعراض يمكن اكتشافها بداية من 6 أشهر، موضحة أن من أهم تلك الأعراض، عدم الإهتمام بحركة الأب والأم، ولا يستجيب بأي تواصل وكأنه غير متأثر بأي تواصل وهو منغلق على ذاته.

وتابعت، أن الطفل المصاب بالتوحد لا يحب التلامس الجسدي أو العناق، ولا يحب استكشاف العالم المحيط به، مؤكدًة أن الطفل بعد وصوله لـ 12 شهرًا يكون متأخر في النمو الحركي له، ويحبو للعالم الخاص به عكس الأطفال الآخرين في مثل عمره.

وأردفت، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة حلوان، أن 30% من المصابين بالتوحد يمتلكون مهارات عقلية، ولكن لا يقومون باستغلالها على الشكل الأمثل.