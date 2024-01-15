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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيطرة مصرية لسيدات الإسكواش على التصنيف العالمى

سيدات مصر
سيدات مصر
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شهد التصنيف العالمى للاعبات الأسكواش ، عن شهر يناير ، الذى أعلن عنه الاتحاد الدولى للإسكواش "PSA"، سيطرة مصرية خالصة للسيدات.
وواصلت النجمة المصرية نور الشربينى لاعب نادى سبورتينج، حفاظها على صدارة التصنيف العالمى للاعبات، عن شهر يناير الجارى، وتقدمت هانيا الحمامى لاعبة نادى وادى دجلة، إلى المركز الثانى بعد تأهلها المبراة النهائية لبطولة فلوريدا المفتوحة للاسكواش 2024.

وجاء التصنيف العالمى للسيدات كالتالى:
1- نور الشربيني
2ـ هانيا الحمامي
3ـ نوران جوهر
4ـ البلجيكية نيلي جليس
5ـ الأمريكية أماندا صبحي
6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي
7ـ نور الطيب
8ـ البلجيكية تيني جليس
9ـ النيوزيلندية جويل كينج
10ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر.

لاعبات الأسكواش الاتحاد الدولى للإسكواش PSA التصنيف العالمى للسيدات نور الشربيني هانيا الحمامي