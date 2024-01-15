المنوفية: تحرير 60 محضر إشغال ورفع 59 حالة تعد

شنت رئاسة حى غرب شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حملة إشغالات مكبرة برئاسة هناء عقيلة رئيسة الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية ، حيث أفادت بأنه تم رفع كافة الإشغالات بشوارع سعد زغلول وصبري أبو علم و أحمد عرابى والساحة وإخلائهم من الباعة الجائلين المخالفين لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المركبات والمواطنين، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 12 كشك مخالف ورفع 59 حالة إشغالات وتحرير 60 محضر إشغال واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال المتعدين تحقيقا للصالح العام.

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء جهودهم الميدانية فى تكثيف المرور الميدانى على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، فضلاً عن المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

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