التحقيق مع 4 عاطلين متهمين بالاتجار فى مخدر البودر بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات مع ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية لاتهامهم بحيازة ١.٥٠٠ كيلو جرام لمخدر البودر و ٢ سلاح أبيض "مطواه" ودراجة نارية.

كانت البداية بورود معلومات لقوات مباحث مركز شرطة كرداسة بقيام ٤ عاطلين بتروج المواد المخدرة بدائرة المركز

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات حيث تبين انهم ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر البودر – 2 سلاح أبيص مطواة – دراجة نارية).

وتم تحرير محضر بالواقعة واحيلوا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق

