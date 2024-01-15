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الإثنين 15 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع 4 عاطلين متهمين بالاتجار فى مخدر البودر بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات مع ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية لاتهامهم بحيازة ١.٥٠٠ كيلو جرام لمخدر البودر و ٢ سلاح أبيض "مطواه" ودراجة نارية.

كانت البداية بورود معلومات لقوات مباحث مركز شرطة كرداسة بقيام ٤ عاطلين بتروج المواد المخدرة بدائرة المركز

وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات حيث تبين انهم ٤ عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر البودر – 2 سلاح أبيص مطواة – دراجة نارية).

وتم تحرير محضر بالواقعة واحيلوا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق
 

التحقيق مع ٤ عاطلين الإتجار فى ١ ٥٠٠ مخدر البودر كرداسة