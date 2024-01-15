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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

«كانوا بيلعبوا كرة ماء»| غضب جماهيري بسبب أداء منتخب مصر في مباراة موزمبيق.. شاهد

منتخب مصر في مباراة
منتخب مصر في مباراة موزمبيق
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رصدت عدسة البوابة نيوز آراء الجماهير بشأن أداء منتخب مصر في مباراة موزمبيق مساء أمس الأحد؛ والتي انتهت بتعادل  منتخب مصر أمام موزمبيق بنتيجة 2-2 ، بعد أن نجح محمد صلاح في إحراز هدف التعادل بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ونجح مصطفي محمد في إحراز الهدف الأول  للفراعنة في الدقيقة الثانية، ونجح منتخب موزمبيق في بداية الشوط الثاني بتفوق واحرز هدفي التعادل خلال دقيقة واحدة في شباك منتخب مصر. 

وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من أداء منتخب مصر أمام موزمبيق في أولى مباريات المنتخب في بطولة أمم أفريقيا؛ فيما أشار البعض إلى ضعف خطة منتخب الفراعنة وتراجع أداء بعض لاعبي المنتخب رغم قدراتهم ومهاراتهم العالية وخاصة في الشوط الثاني.. حسبماء جاء في الفيديو التالي:  

 

 

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