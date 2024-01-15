"الصناعات الزراعية العضوية ومردودها الاقتصادي" على مائدة نقاش مركز إعلام طور سيناء

نظم مركز النيل للإعلام بطور سيناء، اليوم الإثنين، لقاء إعلاميا بعنوان "الصناعات الزراعية العضوية ومردودها الاقتصادي" وذلك بمقر قاعة المركز ، حاضر خلالها الدكتور محمد خليل شطا ، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء وبمشاركة لفيف من ممثلي المديريات الخدمية بالمحافظة.

استهل "شطا " لقاءه بمقدمة تاريخية سياسية عن مصر ، واستعرض خلالها التحديات التي مرت ولا تزال تمر بها مصر ، مما أدى إلى دفع الفاتورة اقتصاديا واجتماعيا ، والدولة تسعى جاهدة للمرور من هذه الأزمات لحياة أفضل.

وأوضح " شطا " أن الصناعات الزراعية العضوية ( الزراعة النظيفة ، الخالية من المواد الكيميائية) باتت المطلب الرئيس لحياة صحية أفضل في ظل النتائج الصحية السلبية نتيجة الاعتماد على الزراعات التقليدية المدعومة بالمواد الكيميائية ، رغم سعي الدولة للحد منها وتقليل مخاطرها على صحة المواطن وتشجيع الاستثمار في الزراعة النظيفة على أرض محافظة جنوب سيناء والتي تعد من أجود أنواع التربة الزراعية العضوية في العالم.

وقال " شطا " لا توجد دولة في العالم إلا وتعتمد على التنمية الزراعية فهي الأصل لكل صناعة والصناعة اقتصاد ، والاقتصاد ممر الحياة الاجتماعية الأمن ، ولهذا أنشئت الهيئة العامة لسلامة الغذاء عام 2017 لأهداف معنية بجودة المنتج الغذائي ومطابقته للمعايير العالمية.

وأفاد "شطا" ان مراكز البحوث الزراعية تعمل جاهدة على إنتاج الأصناف الزراعية واختبارها طبقا لنوعية التربة وبما يتناسب والميزان المائي في مصر بما يحقق المعادلة المطلوبة في سياسة الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية.

وكشف " شطا " عن وجود فرص الاستثمار في مجال الزراعة في جنوب سيناء ، بما يتفق والسياسة العامة للدولة ، فالمطروح للاستثمار في مدينة الطور 24517 فدان بحد أدنى 233 فدان طبقا لكراسة الشروط ، هذا بالإضافة إلى الـ 7 تجمعات تنموية في جنوب سيناء للنهوض بهذا القطاع العريق الذي هو عمود كل دولة.

وأوصى " شطا " بضرورة توفر روح العمل وتضافره وتغليب المصلحة العامة للدولة على مصلحة الفرد وبناء الضمير الحي لتوطين الصناعات الزراعية العضوية في مصر حيث البيئة الطبيعية المتاحة وفرص الاستثمار الجاذبة لكل مستثمر جاد.

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم المنتج المصري والصناعة المحلية تحت شعار " مستقبل ولادنا في منتج بلدنا " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء .

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