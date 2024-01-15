عبير نعمة تطرح "سجّان" باللهجة المصريّة

طرحت الفنّانة عبير نعمة أغنيتها المُنفردة الجديدة "سجّان"، وهي أغنيتها الثانية باللهجة المصريّة.

"سجّان" أغنية من نمط موسيقى البوب ، وهي من كلمات عُمر المصري وألحان محمود أنور، أمّا التوزيع والميكس والماسترينغ فلسليمان دميان.

هذا، وقد تم تصوير الأغنية في لبنان وتحديداً في بيروت تحت إدارة المُخرج إيلي فهد، وقد شارك عبير في الكليب المُمثل المصريّ كريم صبحي ضمن إطلالة خاصّة.

وعن أغنية "سجّان"، قالت عبير نعمة :" بعد النجاح الكبير الذي حصدته أغنية "إعمل ناسيني"، لم يكن من السهل أن أختار أغنية مصريّة جديدة بخاصّة أنّني كنت أبحث عن موضوع مُميّز". وأضافت: "عندما إستمعت لأغنية "سجّان" أحببتها على الفور لأنّها جديدة من حيث الكلمات والطرح واخترتها من بين أغنيات مصريّة عديدة كانت مطروحة بخاصّة أنّني شعرت أنّها ستُحقّق أصداءً إيجابيّة عند الجمهور".

أمّا عن كليب أغنية "سجّان" فقالت عبير في بيان صحفي :" قصّة الكليب غريبة، تحمل نوستالجيا وعودة بالزمن لحقبات مُختلفة من خلال مشاهد تمثيلية تعيشها إمرأة في خيالها لمجرد لقاء شاب لفتها داخل قاعة السينما، فنراها تعيش معه قصص حب في مراحل زمنيّة مُختلفة ". هذا، وأعربت عبير نعمة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون للمرّة الثالثة مع المُخرج إيلي فهد الذي دائماً ما يُخرج المُمثلة من داخلها، وقالت:"العمل مع إيلي فهد له خصوصيّة وفيه تحدٍ. فكرة الكليب التي قدّمها مبنيّة على مجموعة مشاهد تمثيليّة، سيراني من خلالها المُشاهد بشخصيّات وإطلالات مُختلفة". وتابعت عبير بالقول:"شكّل حضور المُمثّل المصريّ كريم صبحي إضافة كبيرة على العمل، فالكيمياء الفنيّة التي جمعتنا ساهمت بإيصال الفكرة بسلاسة وعفويّة. وكنت سعيدة جداً بهذه التجربة الفنيّة، فهو مُمثّل راقٍ وموهوب ومُحترف ومعه إكتملت صورة العمل".

من ناحيته، قال المُمثّل المصريّ كريم صبحي :"فرحت كثيراً بمُشاركة الفنّانة عبير نعمة في كليب "سجّان" بخاصّة أنّني أحترم فنّها جداً وأعتبرها من أقوى الأصوات في العالم العربيّ وشرف كبير لي أن أكون البطل أمامها في الكليب، ولا شكّ أنّ هذه المُشاركة تُشكلّ إضافة لي في مسيرتي الفنيّة".

وتابع كريم صبحي أنّ إجواء التصوير كانت جميلة وسلسة وكان هناك إنسجام كبير بيني وبين عبير نعمة والمُخرج إيلي فهد ، وهو من أكثر المُخرجين المُتميّزين ومن الأقوى في مجاله، ما إنعكس إيجاباً على العمل وأتمنّى أن يحصد هذا الكليب النجاح الكبير ومحبّة الجمهور".

أمّا المُخرج إيلي فهد فقال إنّ إخراج أغنية "سجّان" كان بمثابة تحدّ كبير لي وإستمتعت كثيراً بالعمل مع الفنّانة عبير نعمة والمُمثّل المصريّ كريم صبحي بخاصّة أنّهما مُمثلين ما جعل الكليب عبارة عن فيلم قصير يُترجم قصّة الأغنية من خلال فكرة من نسج الخيال تظهر من خلالها عبير نعمة بإطار جديد ومُميّز".

يُذكر أنّ أغنية "سجّان" مُتوفّرة على جميع التطبيقات الموسيقيّة ، أمّا الفيديو فعلى قناة عبير نعمة الخاصّة على موقع يوتيوب.







