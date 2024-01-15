توفيا خلال ساعتين.. تشييع جنازة شقيقين بالفيوم

شيع أهالي حي درب الطباخين والمبيضة بمدينة الفيوم عقب صلاة الظهر جنازة شقيقين توفيا بفارق ساعتين، وتم مواراة جثمان الشقيقين التراب فى مقابرهم بحي البارودية .

كان الشاب محمد سيد كيلانى 44 سنة "عامل" قد اصيب بتعب شديد عصر أمس وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله المستشفى، تم نقل الجثة إلى منزل الأسرة بحي درب الطباخين عقب صلاة المغرب ووقف شقيقه أحمد سيد كيلانى 40 سنة للتجهيز والترتيب للجنازة وعقب صلاة العشاء أصيب بنوبة سكر وسقط مغشيا عليه وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحى وتوفى عقب وصوله للمستشفى .

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشقيقين فى مسجد قايتباي بمدينة الفيوم عقب صلاة الظهر وتم دفنهما فى مقابر الأسرة بحى البارودية بمدينة الفيوم .

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