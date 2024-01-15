فيوتشر يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لسموحة بكأس الرابطة

يدخل فريق فيوتشر، في معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين، وذلك استعدادا لخوض لقاء سموحة، المقرر له مساء غد الثلاثاء في بطولة كأس رابطة الأندية .

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي اليوم ثم يختار مدرب الفريق فورمورسينيو القائمة التي ستغادر للإسكندرية لخوض اللقاء .

ويلتقي فيوتشر مساء غد الثلاثاء مع فريق سموحة على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتضم المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة فرق، فيوتشر، الاتحاد السكندري، سموحة السكندري، بلدية المحلة .

وتوج فريق فيوتشر بكأس الرابطة في نسخة 2022 وذلك على حساب فريق غزل المحلة في المباراة النهائية .