ثوران بركان فى أيسلندا وإخلاء المنازل من السكان

قال رئيس أيسلندا إن البلاد تواجه تحديات هائلة من قوى الطبيعة، بعدما التهمت الحمم المنصهرة من بركان في جنوب غرب الجزيرة عدة منازل في بلدة جريندافيك، التي تم إخلاؤها.

وأكد الرئيس جودني يوهانسون في خطاب تلفزيوني ليلة الأحد أنه يشهد عصرًا صعبًا من الاضطرابات في شبه الجزيرة ريكيانيس، حيث أعيد نشاط البركان الذي كان خامدًا لفترة طويلة.

وثار البركان للمرة الثانية خلال أقل من شهر صباح الأحد. وكانت السلطات قد أمرت سكان بلدة جريندافيك، الذين يعملون في صيد الأسماك، بمغادرة المنطقة قبل ساعات من وقوع الزلزال، حيث أشارت الزلازل الصغيرة إلى احتمالية حدوث ثوران بركاني قريب.



