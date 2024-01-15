ads
الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ثوران بركان فى أيسلندا وإخلاء المنازل من السكان

ثوران بركان
ثوران بركان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس أيسلندا إن البلاد تواجه تحديات هائلة من قوى الطبيعة، بعدما التهمت الحمم المنصهرة من بركان في جنوب غرب الجزيرة عدة منازل في بلدة جريندافيك، التي تم إخلاؤها.

 وأكد الرئيس جودني يوهانسون في خطاب تلفزيوني ليلة الأحد أنه يشهد عصرًا صعبًا من الاضطرابات في شبه الجزيرة ريكيانيس، حيث أعيد نشاط البركان الذي كان خامدًا لفترة طويلة.

وثار البركان للمرة الثانية خلال أقل من شهر صباح الأحد. وكانت السلطات قد أمرت سكان بلدة جريندافيك، الذين يعملون في صيد الأسماك، بمغادرة المنطقة قبل ساعات من وقوع الزلزال، حيث أشارت الزلازل الصغيرة إلى احتمالية حدوث ثوران بركاني قريب.

 

 

 


 

آيسلندا بركان