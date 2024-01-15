أمم أفريقيا 2023.. تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة أنجولا اليوم

الإثنين 15/يناير/2024 - 01:36 م

يفتتح المنتخب الأول الجزائري لكرة القدم مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2023، بمواجهة نظيره الأنجولي في المباراة المقررة اليوم الاثنين، على ملعب السلام، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ومن المتوقع أن يعتمد جمال بلماضي على التشكيل التالي لخوض منافسات كان 2023:

حارس المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - نبيل بن طالب - فارس شايبي (سفيان فيغولي).

خط الهجوم: رياض محرز - إسلام سليماني - يوسف بلايلي (آدم وناس).

ويسعى «محاربو الصحراء» بقائمة مليئة بالنجوم للتويج بلقبه الأفريقي الثالث، بعد الفوز بالأميرة السمراء في نسختي 1990 و2019، حيث يخوض «مُحاربو الصحراء» بطولة الكان بقائمة تبلغ قيمتها السوقية 216.85 مليون يورو، ويتواجد في المرتبة الـ30 بالتصنيف الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».