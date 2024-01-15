ads
الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة العالمية: 50 ألف امرأة حامل فى غزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افادت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين بوجود مليون نازحة وحوالي 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة.

وتعهدت المنظمة بتقديم الدعم والمساعدة لسكان قطاع غزة، الذين يواجهون عدوانًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أمس أن الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من 24 ألف فلسطيني وتشريد ما يقرب من مليونين آخرين، تمثل واحدة من العمليات "الأكثر تعقيدًا وتحديًا" في العالم.

الصحة العالمية غزة