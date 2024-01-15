الصحة العالمية: 50 ألف امرأة حامل فى غزة

افادت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين بوجود مليون نازحة وحوالي 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة.

وتعهدت المنظمة بتقديم الدعم والمساعدة لسكان قطاع غزة، الذين يواجهون عدوانًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أمس أن الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من 24 ألف فلسطيني وتشريد ما يقرب من مليونين آخرين، تمثل واحدة من العمليات "الأكثر تعقيدًا وتحديًا" في العالم.