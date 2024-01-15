عاصفة قطبية تجتاح 79% من الولايات المتحدة بدرجات حرارة قياسية وثلوج غزيرة

تشهد الولايات المتحدة حالياً عاصفة ثلجية قوية وطويلة الأمد، حيث تهدد بكسر الأرقام القياسية للحرارة المنخفضة والانخراط الخطير صباحاً، في حين تستعد عاصفة أخرى للتأثير على الجنوب. فيما يلي آخر التطورات:



حوالي 79% من الولايات المتحدة تشهد درجات حرارة دون الصفر

و يُتوقع كسر أكثر من 140 سجلًا يوميًا للبرد يومي الاثنين والثلاثاء من أوريغون إلى ميسيسيبي. تظل درجات الحرارة في ممفيس، دالاس وناشفيل دون الصفر لمدة 72 ساعة على الأقل، ويُتوقع أن تشهد الانتخابات في آيوا أبرد درجات حرارة على الإطلاق يوم الاثنين.

صباح الاثنين خطير ومليء بالتحديات



إلى جانب البرد، لن تذوب الهطولات الشتوية على الأسطح غير المعالجة خلال تنقلات صباح يوم الاثنين في دالاس وشريفبورت بولاية لويزيانا، مما يجعل السفر أكثر خطورة. تتوقع تراكمات من الجليد من تكساس إلى وادي المسيسيبي السفلي وجزء من وادي تينيسي وسلسلة جبال الأبالاتشي.

درجات حرارة الرياح تهدد الحياة



حوالي 100 مليون شخص تحت تحذيرات من درجات حرارة الرياح تحت الصفر، حيث يمكن أن تؤدي الرياح إلى قشعريرة تهدد الحياة وتسبب التجمد في أقل من 30 دقيقة. من المتوقع أن تصل درجات حرارة الرياح إلى -45 في جنوب داكوتا.

عواصف ثلجية وتساقط ثلوج في الشمال الشرقي



تحذيرات من عواصف ثلجية في الشمال الشرقي، بينما تستمر الثلوج بالتساقط في بوفالو. الرياح القوية لا تزال تثير الثلوج وتؤثر على السفر في الغرب الأوسط.

الشبكة الكهربائية في تكساس عرضة للتعطل



مع استمرار البرد القارس في تكساس، طلبت ERCOT، التي تدير 90% من الحمل الكهربائي للولاية، من السكان تقليل استخدام الكهرباء يوم الاثنين بسبب "توقع ظروف صعبة للشبكة".

إعلان حالات الطوارئ



أعلنت الولايات على الأقل - كنتاكي وميسيسيبي وأركنساس ولويزيانا - حالة الطوارئ مع تهديد درجات حرارة قارسة. دعت الحكومة في ميسيسيبي السكان لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وإحضار الحيوانات الأليفة إلى الداخل.

توقعات التساقط الثلجي



التنبيهات الجوية الشتوية تمتد على مسافة 1400 ميلاً من الحدود بين تكساس والمكسيك إلى وسط فيرجينيا، مع توقع تراكم الثلوج بين 2 و6 بوصات من أوكلاهوما إلى فيرجينيا. ممفيس ومدينة ناشفيل قد تشهدان تراكمًا بين 3 و7 بوصات. تتوقع الجزء الأكبر من الثلوج أن يتساقط في جبال الروكي الوسطى.



من المتوقع أن تتسارع العاصفة الجليدية في الجنوب بحلول يوم الثلاثاء، ويمكن أن تتحرك بعد ذلك نحو الوسط الأطلسي والشمال الشرقي، مما يزيد من فرص تساقط الثلوج هناك بحلول يوم الأربعاء. في الوقت نفسه، لا تزال ولاية أوريغون تتعامل مع آثار عاصفة شتوية قوية ألحقت أضرارًا واسعة النطاق وانقطع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.