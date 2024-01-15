"المركزي للتعمير" ينفذ 157 مشروعا لمبادرة "حياة كريمة" بالأقصر

قال المهندس حسني منصور، رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، إن المشروعات المنفذة من قبل الجهاز المركزى للتعمير لمبادرة حياة كريمة بمدينتي إسنا وأرمنت بلغت 157 مشروعا متضمنة مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات زراعية، ومراكز شباب، وكباري، ونقاط إطفاء وإسعاف، وإنشاء وتطوير الوحدات الإجتماعية، وإنشاء مركز تنمية أسرة، وإنشاء مركز تأهيل وتوصيل شبكات الكهرباء لعدد 34 قرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير بمنطقة البحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من 137 مشروعا وتم تسليم عدد 113 مشروعا منها لدار الهندسة وجار استلام 23 مشروعا وجار العمل ب 21 مشروعا.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد عقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمدينتي أسنا وارمنت، بحضور محمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربى السكرتير المساعد بالمحافظة، والمهندس أحمد حسن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، والمهندس حسني منصور رئيس الإدارة المركزية للجهاز المركزي للتعمير منطقة البحر الأحمر، والمهندس هاني طايع مدير عام جهاز التعمير لمنطقة الأقصر والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لبرنامج حياة كريمة، وياسر جاد مدير عام التخطيط والمتابعة ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ومسؤولى هيئة التعمير والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء المدن ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على سرعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارى العمل بها لتسليمها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مؤكداً على تسهيل أعمال لجان الاستلام المنوطة بكل مشروع لإنهاء المستهدف من المرحلة الأولى والبدء فى أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لضمان حصول المواطنين على الخدمات اللائقة والحياة الكريمة وفقاً لرؤية مصر 2030.

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