إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى إلى تجارى بحي غرب المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الإثنين عن إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص بحي غرب المدينة وإعادة الشيء لأصله، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. يأتي ذلك تنفيذا ًلتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والمرور الميداني لمنع المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالبناء والتعديات، والتصدي لعمليات البناء المخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء وإزالة جميع أشكال التعديات. من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لا تألو جهداً في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.

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