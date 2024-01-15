بالفيديو.. أسباب اختيار دولة النرويج ضيف شرف الدورة 55 من معرض الكتاب

قالت شيرين عبدالوهاب، المنسق العام لمشاركة دولة النرويج في معرض الكتاب، إن اختيار دولة النرويج لتكون ضيف شرف الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، يأتي من قبل الهيئة العامة للكتاب، مشيرة إلى أن دول كثيرة تطلب أن تكون ضيف شرف ووالهيئة هي من تختار.

وأضافت "شيرين" في حوارها لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إنه جرت مناقشات كثيرة حول أسباب اختيار النرويج كضيف شرف للمعرض، خاصة أن النرويج لها تاريخ طويل في الأدب، وكان من المفترض الاتجاه للعالم العربي.

وتابعت، أنه جرت مناقشات مع وزارة الخارجية وسفارة النرويج والهيئة العامة للكتاب، قائلة: "هتشوفوا حاجات حلوة كتير"، موضحة أن "مؤسسة نولا"، هي متخصصة في دعم ترجمات الأدب النرويجي للغات مختلفة، ومن ضمنها اللغة العربية.

وأردفت، أن مؤسسة نولا، تهتم المؤسسة تهتم بنشر الأدب النرويجي في دول العالم، وتحت رعاية وزارة الخارجية النرويجية فهي من تدعمها، موضحة أن هناك كتاب وأدباء كبار، سيكونوا متواجدين في معرض الكتاب.

وأكدت، المنسق العام لمشاركة دولة النرويج في معرض الكتاب، أنه سيكون هناك نوع من الأدب موجه لفئة الأطفال، وسيكون هناك أنشطة مختلفة، من الشعر والغناء، وبرنامج متكامل، يشمل كافة الموضوعات.