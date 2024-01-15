ads
الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أسباب اختيار دولة النرويج ضيف شرف الدورة 55 من معرض الكتاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب المنسق العام لدولة النرويج في معرض الكتاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت شيرين عبدالوهاب، المنسق العام لمشاركة دولة النرويج في معرض الكتاب، إن اختيار دولة النرويج لتكون ضيف شرف الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، يأتي من قبل الهيئة العامة للكتاب، مشيرة إلى أن دول كثيرة تطلب أن تكون ضيف شرف ووالهيئة هي من تختار.

وأضافت "شيرين" في حوارها لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إنه جرت مناقشات كثيرة حول أسباب اختيار النرويج كضيف شرف للمعرض، خاصة أن النرويج لها تاريخ طويل في الأدب، وكان من المفترض الاتجاه للعالم العربي.

وتابعت، أنه جرت مناقشات مع وزارة الخارجية وسفارة النرويج والهيئة العامة للكتاب، قائلة:  "هتشوفوا حاجات حلوة كتير"، موضحة أن "مؤسسة نولا"، هي متخصصة في دعم ترجمات الأدب النرويجي للغات مختلفة، ومن ضمنها اللغة العربية.

وأردفت، أن مؤسسة نولا، تهتم المؤسسة تهتم بنشر الأدب النرويجي في دول العالم، وتحت رعاية وزارة الخارجية النرويجية فهي من تدعمها، موضحة أن هناك كتاب وأدباء كبار، سيكونوا متواجدين في معرض الكتاب.

وأكدت، المنسق العام لمشاركة دولة النرويج في معرض الكتاب، أنه سيكون هناك نوع من الأدب موجه لفئة الأطفال، وسيكون هناك أنشطة مختلفة، من الشعر والغناء، وبرنامج متكامل، يشمل كافة الموضوعات.

معرض الكتاب النرويج ضيف شرف الهيئة العامة للكتاب