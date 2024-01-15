أعلن يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره البحرين، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد جاسم بن حمد بنادي السد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023، والتى تستضيفه قطر.
وجاء تشكيل كوريا الجنوبية كالتالى:
حراسة المرمى: كيم سونج جيو .
خط الدفاع: سيول وونج هو – لي كي جي – يونج سيونج هيون – كيم مين جاي.
خط الوسط: لي جاي سونج – وانج ان بيوم – بارك يونج هو – لي كانج إن .
خط الهجوم: تشو جوي سونج – سون هيونج مين.
وتضم تلك المجموعة الخامسة كل من منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين ، الأردن وماليزيا .
البوابة سبورت
كأس آسيا.. تشكيل هجومى لكوريا الجنوبية أمام البحرين
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أعلن يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره البحرين، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد جاسم بن حمد بنادي السد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023، والتى تستضيفه قطر.
أعلن يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره البحرين، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد جاسم بن حمد بنادي السد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023، والتى تستضيفه قطر.