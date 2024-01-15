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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا.. تشكيل هجومى لكوريا الجنوبية أمام البحرين

منتخب كوريا الجنوبية
منتخب كوريا الجنوبية
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أعلن يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره البحرين، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد جاسم بن حمد بنادي السد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023، والتى تستضيفه قطر.
وجاء تشكيل كوريا الجنوبية كالتالى:
حراسة المرمى: كيم سونج جيو .
خط الدفاع: سيول وونج هو – لي كي جي – يونج سيونج هيون – كيم مين جاي.
خط الوسط: لي جاي سونج – وانج ان بيوم – بارك يونج هو – لي كانج إن .
خط الهجوم: تشو جوي سونج – سون هيونج مين.
وتضم تلك المجموعة الخامسة كل من منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين ، الأردن وماليزيا .

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