كأس آسيا.. تشكيل هجومى لكوريا الجنوبية أمام البحرين

أعلن يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره البحرين، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد جاسم بن حمد بنادي السد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023، والتى تستضيفه قطر.

وجاء تشكيل كوريا الجنوبية كالتالى:

حراسة المرمى: كيم سونج جيو .

خط الدفاع: سيول وونج هو – لي كي جي – يونج سيونج هيون – كيم مين جاي.

خط الوسط: لي جاي سونج – وانج ان بيوم – بارك يونج هو – لي كانج إن .

خط الهجوم: تشو جوي سونج – سون هيونج مين.

وتضم تلك المجموعة الخامسة كل من منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين ، الأردن وماليزيا .