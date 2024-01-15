كأس آسيا.. الحشاش يقود البحرين لمواجهة كوريا الجنوبية

أعلن الإسبانى خوان أنتونيو بيتزي المدير الفنى لمنتخب البحرين، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كوريا الجنوبية، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد جاسم بن حمد بنادي السد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها قطر.

وجاء تشكيل البحرين كالتالى:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: محمد عادل - وليد الحيام - أمين بنعدي - هزاع علي.

خط الوسط: محمد الحردان - إبراهيم الوالي - محمد مرهون - كميل الأسود - موسيس.

خط الهجوم: عبد الله الحشاش.

وتضم تلك المجموعة الخامسة كل من منتخبات كوريا الجنوبية، البحرين ، والأردن وماليزيا .