«سوهاج الجامعي» تنجح في استخراج "سيخ حديد" اخترق رقبة عامل معماري.. صور

نجح فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفي سوهاج الجامعي القديم، من إنقاذ شاب سوهاجي في مقتبل العمر، يدعى "م . م" ٢٣ سنة، عامل معماري، اخترق رقبته جسم معدني "سيخ حديدي" طوله ٥٠ سنتيمتر وخرج من الجهة الأخرى، عقب سقوطه من مكان مرتفع.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان وحدة جراحة الوجه والفكين بالمستشفي الجامعي من الوحدات المتميزة في صعيد مصر، ومن الوحدات المهمة التي تستقبل بصفة يومية حالات بالغة الخطورة، مشيداً بدور الفريق الطبي في إنقاذ الأرواح والتخفيف عن آلام المرضى والمصابين في كافة أرجاء صعيد مصر، مضيفاً ان الحالة تماثلت للشفاء التام وتم خروجه من المستشفى بحالة صحية جيدة .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، أن قسم استقبال الجراحة العامة استقبل المصاب "م.م" وفي رقبته جسم معدني "سيخ حديد" طوله ٥٠ سنتيمتر تقريبا، مخترقاً الرقبة دخولاً وخروجاً، فتم تشكيل الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة ودخوله العمليات بشكل عاجل.

ومن جانبه قال الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم، أنه تم التعامل سريعاً مع المصاب حيث أجريت له كافة الإسعافات الأولية والإشاعات اللازمة قبل دخوله غرفة العمليات، موضحاً أنه تم استخراج الجسم المعدني من الرقبة والتعامل مع النزيف وأنسجة الرقبة المتأثرة وخروج المصاب من العمليات بصحة جيدة.

وقال الدكتور أحمد جابر رئيس الوحدة أنه عقب معاينة الحالة تقرر علي الفور تشكيل فريق العمل الذي ضم كلاً من الدكتور أحمد جابر رئيس الوحدة، الدكتور اسلام عامر استاذ مساعد جراحة الوجه والفكين، الدكتور محمود صبحي مدرس مساعد الوجه والفكين الدكتور محمود فهمي معيد بالقسم، أحمد عامر نائب القسم.