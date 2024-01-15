استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف و مديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى ، مشددا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز وتحقيق السيولة المرورية.



وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، أوضح أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، أنه يجرى اليوم الإثنين رصف شوارع وطرق مدينة العدوة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالى، حيث شملت الأعمال شوارع (شارع بورسعيد بطول 700 متر تقريبا، وشارع مصطفي كامل بطول 1 كيلو متر تقريبا، وشارع مدخل كفر مهدي حتي تقاطع الازهري بطول 200 متر تقريبا).



كما تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى، أن الوحدة المحلية تابعت أعمال تمهيد وتسوية الطرق بالمركز والقرى حتى يتم تغطية كل الطرق الواصلة بين القرى والمركز ومداخل القرى، حيث تم بحي غرب المدينة تمهيد وتسوية شارع الرباط بقرية نزلة ثابت والشوارع الموجودة خلف موقف الغروب، كما تم تمهيد وتسوية طريق السوق وطريق المحدة وشارع الحمام وشارع المدافن بحي غرب وذلك باستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها .



وفى مركز ومدينة ملوى، تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز أعمال تمهيد شارع الحلاجة بتفرعاته استعدادا للرصف، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، إلى جانب استكمال رصف شارع عمر مكرم بتفرعاته بحى شمال١ المدينة وتركيب بلاط الانترلوك للشوارع الترابية والوقوف على آخر المستجدات، ووجه رئيس المركز، بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية والترابية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



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