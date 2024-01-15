تركيا تفرج عن اللاعب الإسرائيلى ساغيف يحزقيل

أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن السلطات التركية قررت الإفراج عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف يحزقيل، ومن المتوقع أن يغادر تركيا قريباً.

وفتحت السلطات التركية تحقيقا مع اللاعب الإسرائيلي ساجيف يحزخيل مهاجم نادي أنطاليا سبور التركي بسبب دعمه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن نادى أنطاليا سبور التركى أمس الاحد استبعاد يحزقيل من تشكيلة الفريق بعد ما أشار إلى ضمادة على يده مكتوب عليها "100 يوم"، بجانب نجمة داود وتاريخ أكتوبر 7 بعد أن سجل هدفا.

وفتح مكتب المدعي العام التركي تحقيقا مع يحزقيل بتهمة "تحريض الجمهور علنا على الكراهية والعداء".