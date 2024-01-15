معسكر تدريبي للابتكار المستدام والصناعة بجامعة عين شمس

يستضيف مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) معسكر تدريبي شتوي بعنوان “Sustainable Innovation and Industry 4.0” في الفترة من 29 يناير إلى 9 فبراير 2024.

يأتي هذا المعسكر في إطار برنامج ISI4Egypt الذي يربط بين ASU-iHub ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية لمدة ثلاث سنوات.

يهدف المعسكر إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتطوير المهارات اللازمة للصناعة المصرية وتعزيز التبادل الثقافي بين الطلاب المصريين والألمان.

يتضمن المعسكر موضوعات تعليمية في مجالات الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية وغيرها من المجالات المرتبطة بالصناعة 4.0.

كما يتضمن المعسكر حالات ابتكار واقعية تتعلق بقضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي بمساعدة شركاء المشروع والصناعة. يتكون المعسكر من مزيج من المحاضرات والعمل الجماعي والتوجيه والزيارات الميدانية لتقديم برنامج متكامل ومتنوع.

يستهدف المعسكر خريجي جامعة عين شمس من عامي 2020 و 2023 وطلاب السنة الأخيرة. يمتد المعسكر لمدة 9 أيام تشمل محاضرات عبر الإنترنت ومحاضرات في مقر المركز. في نهاية المعسكر سيقدم كل فريق عرضًا لحل مشكلة حقيقية.