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الإثنين 15 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يستضيف بلدية المحلة في الجولة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يستضيف بلدية المحلة في الجولة الثانية
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،نظيره بلدية المحلة ،في الخامسة مساء اليوم الإثنين ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة .

و أسفرت قرعة منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة عن وقوع الاتحاد السكندري ضمن فرق المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة .
وتضم المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة الفرق الآتية :
فيوتشر
الاتحاد السكندري
بلدية المحلة
سموحة
والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري فاز على فيوتشر بهدف نظيف دون رد في الجولة الافتتاحية لمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة .

الاتحاد السكندري بلدية المحلة الجولة الثانية كأس رابطة الأندية المحترفة الاتحاد السكندري يستضيف بلدية المحلة