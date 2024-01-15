محافظ الجيزة يناقش الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد لتأجير الأكشاك بالمناطق التجارية

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجلس أدارة تنظيم العمل بمشروع وتسويق الاكشاك التجارية لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الاكشاك والبارتشينات الحضارية المنفذة والجاري تنفيذها بالمناطق التجارية الواقعة أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن الغير مستغلة لتوفير مناطق حضارية كمتنفس للمواطنين ومصدر يدر عائد إستثمارى للأنفاق على مشروعات التنمية.

وكلف المحافظ خلال اللقاء بتشكيل لجنه لحصر ساحات الانتظار والاكشاك الحضارية بحي العمرانية للوقوف علي مدي التزام عملية التحصيل من قبل المخصص لهم تلك المواقع مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ووفقا لبنود التعاقد المنظمة .

وخلال اللقاء ناقش المحافظ عدداً من الطلبات المقدمة من قبل العلامات التجارية للاستفادة من بعض المواقع التجارية المتوفرة والتي تضم أكشاك والبارتشينات الحضارية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن والمجهزة على أعلى مستوى من الخدمات لإقامة مراكز خدمية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين إلي جانب تعظيم موارد المحافظة وتوفير مصدر يدر عائد إستثمارى للإنفاق منه على مشروعات التنمية.

ووجه المحافظ مجلس إدارة مشروع التسويق بعدم السماح بإقامة اي نشاط تجاري يتعدي علي ارصغة المشاة او الطريق العام او يعيق حركة المواطنين مشدداً علي ضرورة ان تكون المواقع والساحات بمواصفات تضمن عدم إعاقة الحركة المرورية وذات طابع حضاري .

وشدد محافظ الجيزة على مدير إدارة التسويق و رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنبيه علي المستأجرين بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة إستغلال المساحات الغير مستغلة في إنشاء اكشاك وبارتشينات حضارية مع مراعاة المظهر الحضارى والجمالى للمناطق المقامة بها وبالشكل الذى لا يعيق الحركة المرورية بالشوارع والميادين .

كما وجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الملتزمين مما يسهم في اقامة مشروعات أستثمارية تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة .

جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام والاستاذ محمد نور السكرتير المساعد والمستشار القانوني للمحافظة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومدير ادارة التسويق ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة ومدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .