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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة فرد شرطة أثناء تواجده بخدمته لحراسة بنك بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توفي فرد شرطة بشكل مفاجئ، أثناء تواجده بخدمته لحراسة بنك بمنطقة باغوض بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوفاة فرد شرطة بشكل مفاجئ، أثناء تأدية خدمته بحراسة بنك بمنطقة باغوض، بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ .

وتبين أن المتوفي يدعي رجب جمعة عبد اللطيف 55 سنة، مساعد شرطة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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