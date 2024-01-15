رئيس "مياه مطروح" يتفقد أعمال الإحلال والتجديد برافع مياه جلالة

تفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الإثنين، رافع مياه جلالة شرق مرسى مطروح لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد.

واطلع رئيس الشركة على أعمال الاحلال والتجديد التي تجري بالرافع، والتي تشمل أعمال كهروميكانيكية وأعمال مدنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء منفذ توزيع مياه "غراب" بمنطقة جلالة شرق الطريق الدولي لخدمة أهالي المنطقة.

وأوضح خالد أن رافع مياه جلالة سوف يساهم في زيادة واردات مدينة مرسى مطروح من المياه القادمة من محطة تنقية مياه جنوب العلمين ومحطة تحلية مياه البحر الضبعة.

وأشاد رئيس الشركة بالجهود التي يبذلها العاملون بالرافع من مهندسين وفنيين وعمال، وحثهم على الاستمرار في العمل بروح الفريق والمسؤولية والإخلاص والتفاني، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على بيئة العمل.

وأضاف رئيس الشركة أنه يتابع باستمرار أعمال الاحلال والتجديد بجميع محطات وروافع وأفرع الشركة بالمحافظة، وأنه يسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ويتأكد من جودة وسلامة المياه.

رئيس مياه مطروح يتفقد أعمال الاحلال والتجديد برافع مياه جلالة

IMG-20240115-WA0006

IMG-20240115-WA0005

IMG-20240115-WA0004

IMG-20240115-WA0001

IMG-20240115-WA0002

IMG-20240115-WA0003