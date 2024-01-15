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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس "مياه مطروح" يتفقد أعمال الإحلال والتجديد برافع مياه جلالة

رئيس مياه مطروح يتفقد
رئيس مياه مطروح يتفقد أعمال الاحلال والتجديد برافع مياه جلال
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تفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم الإثنين، رافع مياه جلالة شرق مرسى مطروح لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد.

واطلع رئيس الشركة على أعمال الاحلال والتجديد التي تجري بالرافع، والتي تشمل أعمال كهروميكانيكية وأعمال مدنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء منفذ توزيع مياه "غراب" بمنطقة جلالة شرق الطريق الدولي لخدمة أهالي المنطقة.

وأوضح خالد أن رافع مياه جلالة سوف يساهم في زيادة واردات مدينة مرسى مطروح من المياه القادمة من محطة تنقية مياه جنوب العلمين ومحطة تحلية مياه البحر الضبعة.

وأشاد رئيس الشركة بالجهود التي يبذلها العاملون بالرافع من مهندسين وفنيين وعمال، وحثهم على الاستمرار في العمل بروح الفريق والمسؤولية والإخلاص والتفاني، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على بيئة العمل.
وأضاف رئيس الشركة أنه يتابع باستمرار أعمال الاحلال والتجديد بجميع محطات وروافع وأفرع الشركة بالمحافظة، وأنه يسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ويتأكد من جودة وسلامة المياه.

رئيس مياه مطروح يتفقد أعمال الاحلال والتجديد برافع مياه جلالة

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مطروح مياه مطروح أعمال الاحلال والتجديد رافع مياه جلالة الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح