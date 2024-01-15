للنساء فقط.. برنامج لإنتاج أفلام قصيرة بالسفارة الهولندية

أطلقت HerStory Films بالتعاون مع السفارة الهولندية في جمهورية مصر العربية، برنامج لتطوير وانتاج أفلام قصيرة، موجهة للمخرجات صاحبات الأفلام القصيرة لتقديم مشاريعهن ونصوص أفلامهن القصيرة للتطوير والإنتاج. الدعوة للتقديم مفتوحة حتى 22 يناير الجاري.

من المخطط في المرحلة الأولى لهذه الحاضنة، تطوير ٢٠ فيلم قصير وإنتاج ٣ منهم باختيار لجنة متخصصة سوف يعلن عن أعضائها لاحقا.



شروط التقديم للبرنامج:

· تتقدم المخرجات بسيناريو ومعالجة لأفلامهن القصيرة.

· من الممكن أن تكون المخرجات هن الكاتبات أيضاَ لسيناريو الفيلم.

· يجب ألا تتعدى الأفلام 15 صفحة - أي لا تتعدى 15 دقيقة.

· يجب أن تتناول الأفلام مشاكل النوع الاجتماعي أو أي مسألة تتعلق بالمرأة.

· مشاريع تقودها النساء، أي أن تكون مخرجة وكاتبة العمل امرأة.

· يجب أن يكون السيناريو مسجل في حقوق الملكية الفكرية.

الشروط التي تنطبق على المشاركات:

· يجب أن يكون لدى المشاركين خبرة ولو بسيطة في مجال صناعة الأفلام، على سبيل المثال مسلسل تم عرضه على منصة، أو أفلام قصيرة، أو إعلانات تليفزيونية، أو محتوى إذاعي.

· لديها معالجة وسيناريو فيلم تتقدم بها.

· يجب أن يكون مشروع الفيلم القصير في مرحلة التطوير وأن يكون لدي المخرجات حقوق ملكيته الفكرية ويشترط كذلك عدم حصولهن على أي منح من قبل.

· أن يكن عملن كمخرجات أو مساعدين إخراج أو أي خبرة إبداعية أخرى في الاّتي: فيلم قصير أو إعلان تليفزيوني أو في أي نسخة ديجيتال أخرى.

· أن يكن متاحين للمشاركة في كل ورش العمل.

· أن يكون محل السكن مصر.

· هذا البرنامج متاح لللاجئات المسجلات في مصر.

