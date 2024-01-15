بالفيديو.. الإسكان: تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

كشف عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، قائلًا: "إننا تشرفنا بالأمس بحضور رئيس الوزراء للاحتفالية الخاصة بتسليم الـ 3 أبراج بحضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار"، مشيرًا إلى أن المشروع له أهمية كبيرة لأنه تم تنفيذه في أهم مشروع نفذ في مصر على مدار الـ 8 سنوات الأخيرة وهو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "خطاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر درة التاج للمشروعات ويضع الدولة المصرية على خريطة الاستثمارات العالمية ومقار الشركات الدولية الكبرى.

وتابع، أن هناك كيانًا كبيرًا يدير الـ3 أبراج ويعمل على جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمارات يحتاج إلى نوع خاص من المعمار، وهذا ما شهدناه أمس، حيث إنه ذو طابع حديث يحقق بنية ذكية مستدامة تخدم رجال الأعمال والشركات العملاقة وتخلق فرص عمل حديثة.

وأردف، أنه سيكون هناك كيان ضخم يدير المشروع ويشغله ويسوق له على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يتيح فرص عمل واستثمار كبيرة جدا، والعاصمة بها فرص سكنية مميزة، فهناك 5 أبراج سكنية جارِ العمل فيهم، بالإضافة إلى 4 أبراج ليلية وبرج أيقوني بهم فنادق بواقع فندقين على النيل تديرهم كبرى شركات الفنادق في العالم.