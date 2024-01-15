صحة مطروح: قافلة طبية لإنهاء قائمة الانتظار في عمليات جراحة الأنف والأذن

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إنه سيتم استقبال قافلة طبية تضم فريق متميز من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، الخميس والجمعة ١٨ - ١٩ يناير الجارى؛ لإنهاء قائمة الانتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام.

وأكد وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، وتحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبالتنسيق بين قطاع الرعاية العلاجية بقيادة الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، للتعاون في مختلف التخصصات الطبية لخدمة المرضى بمحافظة مطروح والقضاء على قوائم الانتظار.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الجهود لتخفيف المعاناة عن كاهل أسر المرضى من تحمل أعباء ومشقة السفر للحصول على الخدمات الصحية، وتيسيراً على مرضى جراحة الأنف والأذن والحنجرة والقضاء على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية المقررة، مشيرًا أنه من المتوقع إجراء ما يقرب من ١٢٠ - ١٥٠ عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة على مدار يومين، والتي تم توقيع الكشف عليها سابقاً وتم تحديد لها موعد سابق.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أنه سيتم استدعاء الحالات المؤجلة التى سبق لها الكشف حسب الكشوف الموجودة بقسم الأنف والأذن أيام الثلاثاء والأربعاء القادمين؛ لإنهاء إجراءات الدخول ومراجعة الفحوصات وتحديث التحاليل وخطابات التأمين الصحي اللازمة لإتمام الجراحة، وتقسيم العدد النهائي إلى مجموعتين على مدار يومى عمل لإجراء العمليات وليس توقيع الكشف على حالات جديدة وسيتم حجز المجموعة الأولى يوم الأربعاء المقبل ودخول العمليات يوم الخميس القادم، وحجز المجموعة الثانية يوم الخميس القادم ودخول العمليات يوم الجمعة القادم.

ووجه محافظ مطروح بتيسير أعمال القافلة الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة وسريعة ولائقة بأهالي محافظة مطروح ، مشددا على الالتزام بأسبقية الحجز والتواصل مع الحالات للاستعداد و العمل على مزيد من هذه القوافل وبروتوكولات التعاون بين مختلف مديريات الصحة لإنجاز الحالات المؤجلة والقضاء على قوائم الانتظار في جميع التخصصات ،مع تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإتمام هذه القوافل ونجاح جهودها والتى تحمل شعار "يوم فى حب مصر".