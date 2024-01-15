القبض على شقيقين شرعا في قتل جارهما بأبو النمرس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطلين المتهمان بالتعدي علي جارهما والشروع في قتله ذبحا بأبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال أحد الأشخاص شاب مصاب بجرح ذبحي في الرقبة وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب طرف أول واثنين من جيرانه طرف ثان بسبب خلافات الجيره تعدي خلالها الطرف الثاني علي المصاب بسلاح أبيض محدثين إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.