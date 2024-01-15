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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهمين بتقليد العملات في مدينة 6 أكتوبر 45 يوما

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح  اكتوبر استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الاجنبية والوطنية وترويجها بمدينة 6 أكتوبر ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية .
كانت قد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين، مقيمين بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر  والتحصل على تلك العملات من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح" وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع أحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية.

تم ضبطه حال تواجده بمكانه وبحوزته "جهاز "لاب توب"، طابعة ألوان، 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة، عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها، مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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