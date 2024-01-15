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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهمين بسرقة أجهزة كمبيوتر في شبرا

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا استمرار حبس المتهمين بسرقة أجهزة كمبيوتر من داخل مدرسة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم  مدير القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من مدير إحدى المدارس بدائرة القسم باكتشافه سرقة 4 هاردات من أجهزة كمبيوتر في المدرسة.

وتوصلت التحريات والفحص إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين لهما معلومات جنائية تسللا ليلا من على سور المدرسة وقاما بكسر باب معمل الحاسب واستوليا على الهاردات وفرا هاربين.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة وأرشدا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

استمرار حبس المتهمين أجهزة كمبيوتر بشبرا