الكهرباء: انتهاء شركات التوزيع بالجمهورية من تطوير مراكز خدمة العملاء

اكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده ان الاستعانه ببرامج التحديث والتطوير والتكنولوجيا الحديثة يجعل الشبكة القومية المصرية شبكة عصرية متكاملة وذكية وان اعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة وان فرق الطوارئ واطقم التدخل السريع جاهزة لتلبية متطلبات المواطنين واستقرار الشبكة وان برامج العمل تستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة و ضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

واكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، انه تم انتهاء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من تطوير وتحديث مراكز خدمة العملاء لتقديم الخدمات الجماهيرية فى اسرع وقت وايسر الطرق واستخدام كاميرات التصوير الحراري لإظهار النقاط الساخنة لتجنب حدوث اعطال .

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء انهى من تنفيذ اكثر من 75 مشروعا لخدمة مشروعات تطوير الطرق والمحاور والاسكان الاجتماعى بمحافظتى القاهرة والقليوبية بتكلفة تبلغ حوالى 1.5 مليار جنيه وتنفيذ كافة الاعمال لتيسير تنفيذ المشروعات القومية خاصة الطرق والكبارى ومترو الانفاق والمونوريل. ويستهدف القطاع تحقيق أعلي معايير الجودة و ضمان استمرارية التغذية الكهربائية والارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدي المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة و مواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك، والعمل على ترشيد الطاقة.

وفي ذات السياق اوضح المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع كهرباء ان قيمة ما تم إستثماره بالمناطق التى تغطيها شركة شمال القاهرة خلال العام الماضى بلغت حوالى (2.165) مليارجنيه لاعمال الإحلال و التجديد و التوسعات ، الخطة الطموحة ومشروعات التحكم الآلي بالحلمية والخطوط الهوائية ومن المستهدف إستثمار حوالى (2.274) مليارجنيه هذا العام وان استثمارات الاعمال التى قامت شركة كهرباء شمال القاهرة بتنفيذها لكل من التوسعات والاحلال والتجديد بنسبة تخطت 100 % لخدمة حوالى 5 ملايين مشترك.

اكد رئيس شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة الانتهاء من تطوير 23 مركز خدمة عملاء مميز عالي الجودة وإنشاء 15 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع وتحصيل الإيصالات وقيمة سرقات التيار وتم تحويل مغذيات الخطوط الإشعاعية إلى مغذيات خطوط حلقية و تطوير برنامج خدمة العملاء وميكنة العقود للمشتركين الجدد وانه تم تطوير منظومة قراءة العدادات بكبار المشتركين ليتم تصوير قراءة الفعال وقراءات مشتركي الجهد المتوسط ومراجعة جميع القراءات والاستهلاكات الشاذة لكبار المشتركين وتطوير برنامج كبار مشتركين ليكون برنامج متكامل مع ربطه بالشبكات والتصميمات.وتحديث برامج شحن العدادات مسبقة الدفع.

و اشار عفيفى الى استمرار اعمال التطوير والتحديث للشبكة القومية وانه تم تشغيل مركزى تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة وجارى استكمال مركز تحكم الحلمية وان قطاع الكهرباء ضخ استثمارات بلغت حوالى 8 مليارات و243 مليون جنيه لمشروعات الخطط الاستثمارية والطموحة لدعم شبكة كهرباء المناطق التى تغطيها الشركة خلال السنوات التسع الماضية وقد بلغت استثمارات وتكاليف المشروعات المغذية للطرق والاسكان واستثمارات بلغت حوالى 561 مليون جنيه لتحويل خطوط الجهد العالى الى كابلات حيث تم تنفيذ 65 مشروع خاص بالطرق و5مشروعات خاصة بالاسكان وتركيب 951 الف عداد كودى خلال السنوات الماضية.

اوضح عفيفى انه تم تنفيذ خطة استثمارية العام الماضى بنحو 3.726مليار جنيه تضمنت مشروعات التوسع الجديدة بتكلفة 731 مليون جنيه .مشروعات إحلال وتجديد بتكلفة 170 مليون جنيه تأهيل شبكة (عدادات ذكية) بتكلفة 91 مليون جنيه مشروع مراكز التحكم بتكلفة 2734 مليون جنيه .بلغت نسبة الفقد 18.88 % بانخفاض 1.86 % و.بلغت نسبة اجمالي التحصيل للمنازل والمحلات 100.5 %. مشيرا الى التوسعات التى تمت بالشبكة خلال العام المنتهى بإضافة 12 موزع جهد متوسط و 182.1 كم كابل جهد المتوسط وتركيب 108 محول توزيع قدرات مختلفة و 80 لوحة جهد متوسط وتركيب 238 صناديق توزيع جهد منخفض و 61 لوحات جهد متوسط وعدد 145.7 خطوط هوائية جهد منخفض وعدد 67.8 كابل جهد منخفض