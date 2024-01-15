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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني يقضي على قوات استطلاع روسية في دونيتسك

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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تمكن جنود قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من القضاء على مجموعة من العسكريين الروس الذين كانوا يحاولون إجراء استطلاع في المنطقة القريبة من أفدييفكا في منطقة دونيتسك.

ويشير عناصر اللواء الثامن للقوات الخاصة الأوكرانية، الذين يقومون بمهام في المنطقة، إلى أن الروس يهاجمون كل ليلة على نفس الطريق، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وكشف عناصر اللواء الثامن قوات خاصة عن مجموعة من الجيش الروسي مكونة من خمسة أشخاص يستخدمون طائرة استطلاع بدون طيار مع جهاز تصوير حراري أثناء المراقبة الليلية في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهم.

وأطلق الجنود النار على القوات الروسية بقذائف الهاون وأدى الحريق إلى مقتل ثلاثة جنود روس وإصابة اثنين آخرين.

كما ورد، حتى 15 يناير، قتلت قوات الدفاع الأوكرانية ما مجموعه حوالي 370.980 من الجيش الروسي.

الجيش الأوكراني قوات استطلاع روسية دونيتسك