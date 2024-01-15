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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. طبيب بيطري: مخاوف من الإصابة بـ«زومبي الغزلان».. ولم نسجل حالات حتى الآن

زومبي الغزلان
زومبي الغزلان
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قال الدكتور عاطف محمد كامل، وكيل الطب البيطري في جامعة عين شمس، إن مرض زومبي الغزلان موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يُعرف بمرض الدماغ القاتل، حيث يصيب الدماغ، ويسبب الهزال المزمن.

وأضاف "عاطف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية مسموح فيها بصيد الغزلان في عدة أماكن والتي وجد العلماء أنهم قد يكونوا حاملين لمرض زومبي الغزلان ونتيجة لذلك فأنه يمكن أن يصاب الإنسان بهذا المرض على المدى القريب.

وتابع، أن مرض زومبي الغزلان مرض قاتل ويسبب مشاكل في الغزلان مثل أعراض عصبية وخمول وسيلان اللعاب والعطش الشديد ، موضحًا أن المرض حتى الآن لم يُصيب الإنسان ولكن هناك مخاوف من ذلك على المدى القصير.

وأوضح، أن هيئة الأوبئة في الولايات المتحدة بدأت تحذر المواطنين بضرورة الابتعاد عن الغزلان وعدم اصطيادها في الوقت الحالي، موضحة أن الهيئة شددت على ضرورة الابتعاد عن الغزلان بشكل كامل، حتى في ملامستها، لأنها قد تصيب الإنسان بالمرض وليس أكل لحم الغزال فقط، وهو مثلما حدث خلال جائحة كوورنا في الصين نتيجة التعامل مع خفاش الفاكهة.

وأردف، وكيل كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس، أن الملامسة كانت سببًا رئيسًا لانتشار العديد من الأمراض الأخرى خلال العقود السابقة، كإنفلونزا الطيور وامراض أخرى في غرب إفريقيا.

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