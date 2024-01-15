اعتقال لاعب كرة قدم إسرائيلي في تركيا.. تفاصيل

فتحت السلطات التركية تحقيقا مع اللاعب الإسرائيلي ساجيف يحزخيل مهاجم نادي أنطاليا سبور التركي بسبب دعمه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "ها آرتس" العبرية إلى أن وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إطلاق سراح لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف يحزخيل، الذي اعتقلته السلطات التركية أمس الأحد للاستجواب.

وأثار اللاعب، ضجة بسبب طريقة احتفاله حيث أشار إلى ضمادة على يده مكتوب عليها "100 يوم"، بجانب نجمة داود وتاريخ أكتوبر 7 بعد أن سجل هدفا.

وفتح مكتب المدعي العام التركي تحقيقا مع يحزخيل بتهمة "تحريض الجمهور علنا على الكراهية والعداء".

وكتب وزير العدل التركي، يلماز تونش، على موقع "إكس" أن "مكتب المدعي العام الرئيسي في أنطاليا قد بدأ تحقيقًا قضائيًا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف يحزكيل بتهمة" تحريض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء "بسبب إيماءته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة بعد هدفه في مباراة أنطاليا سبور وطرابزون سبور في الدوري الممتاز التي أقيمت اليوم".