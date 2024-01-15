تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2024 على النحو التالي:
*كأس أمم إفريقيا:
04:00 السنغال × جامبيا
07:00 الكاميرون × غينيا
10:00 الجزائر × أنجولا
*كأس آسيا:
01:30 كوريا الجنوبية × البحرين
04:30 إندونيسيا × العراق
07:30 ماليزيا × الأردن
*الدوري الإيطالي:
09:45 أتلانتا × فروسينوني
*كأس الرابطة:
03:00 المقاولون العرب × الجونة
05:00 الاتحاد السكندري × بلدية المحلة
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. الجزائر تفتتح مشوارها أمام أنجولا والسنغال تبدأ مسيرة الدفاع عن اللقب بأمم أفريقيا
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2024 على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2024 على النحو التالي: