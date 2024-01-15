تشاهدون اليوم.. الجزائر تفتتح مشوارها أمام أنجولا والسنغال تبدأ مسيرة الدفاع عن اللقب بأمم أفريقيا

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2024 على النحو التالي:



*كأس أمم إفريقيا:

04:00 السنغال × جامبيا

07:00 الكاميرون × غينيا

10:00 الجزائر × أنجولا



*كأس آسيا:

01:30 كوريا الجنوبية × البحرين

04:30 إندونيسيا × العراق

07:30 ماليزيا × الأردن



*الدوري الإيطالي:

09:45 أتلانتا × فروسينوني



*كأس الرابطة:

03:00 المقاولون العرب × الجونة

05:00 الاتحاد السكندري × بلدية المحلة