تصدير 26 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا الي الهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1046 شاحنة و50 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 531 شاحنة و 35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع ، 515 شاحنة و15 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة URANUS J وعلي متنها 26 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى دليلة ، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة ، الحرية2 وامل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2080 طن بضائع و385 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي اور، بريدج ، كوين نفرتيتي وايلة، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة PROJECT A وعلى متنها 5000 طن دقيق تصدير الي اليمن.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1520 راكب بموانيها .

