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الإثنين 15 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 26 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا الي الهند

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1046 شاحنة و50 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 531 شاحنة و 35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 42000 طن بضائع ، 515 شاحنة  و15 سيارة . 
 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة URANUS J وعلي متنها 26 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة بوسيدون اكسبريس  ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى دليلة ، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة ، الحرية2 وامل  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2080 طن  بضائع و385 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي اور، بريدج ، كوين نفرتيتي وايلة، فيما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة  السفينة  PROJECT A وعلى متنها 5000 طن دقيق تصدير الي اليمن.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1520 راكب بموانيها .
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة بضائع عامة هيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا موانئ البحر الأحمر