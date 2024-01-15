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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث تنفيذ المنطقة الحرة بنويبع مع هيئة الاستثمار

اللواء الدكتور خالد
اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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زار اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعقد اجتماع مع حسام هيبه الرئيس التنفيذي للهيئه والمعنيين هناك، وتناول الاجتماع سبل دفع عملية الاستثمار بالمحافظه وجذب مزيد من الاستثمارات اليها، كما تناول الوقوف على الاجراءات المتميزة لتنفيذ المنطقة الحرة بمدينة نويبع لما لها من أهمية في جذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة المهمة والحيوية، كما جرى اقتراح بعض المشروعات الجديدة في اطار اهتمام الطرفين بمشروعات السياحة الاستشفائية والصحية.

كان مجلس الوزراء، قد وافق على إقامة منطقة حرة في مدينة "نويبع" بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه، ما سيوفر 14 ألف فرصة عمل، فضلًا عن فرص العمل الجزئي.

وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، في تصريح له: "حصلنا على الموافقات اللازمة بعد تقديم دراسة الجدوى التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار ووافق عليها جهاز تنمية سيناء"، مشيرًا إلى أن المنطقة ستحقق عائدًا استثماريًا يقدر بنحو مليار دولار بعد الانتهاء من الإنشاءات وتكلفتها الاجمالية خلال 10 سنوات.

وأضاف فودة، أن "البنية الأساسية لإقامة هذه المنطقة موجودة بحيث تتيح العديد من مجالات الاستثمار وإقامة المشروعات وإتاحة الفرص التصديرية إلى جانب الخدمات الملاحية وخدمات بناء وتشغيل وإنتاج مهمات الكهرباء وتصنيع الأثاث الخفيف لخدمة القرى السياحية وتصنيع الأدوية من الأعشاب المتوفرة في هذه المنطقة".

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس حسام هيبة اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء منطقة حرة بنويبع مشروعات السياحة الاستشفائية والصحية