عيار 21 يسجل 3300 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يناير 2024

شهدت أسعار الذهب استقرارا في مصر بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 15 يناير 2024 بمحلات الصاغة، وذلك بعد أن شهد تقلبات سعرية خلال اليومين الماضيين ليستقر سعر الجرام الواحد من عيار 21 نحو 3300 جنيه، في حين سجل سعر الذهب عالميا نحو 2050 دولارا.



أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يناير 2024



عيار 21 اليوم



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة والأسواق المحلية نحو 3300 جنيه، حيث ارتفع مساء أمس بمقدار 35 جنيها.



عيار 24



فيما سجل عيار ذهب 24 الأكثر شعبية في دول الخليج 3771 جنيها.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2828 جنيها مقارنة بتعاملات أول أمس بنحو 2798 جنيها.



سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2206 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس نحو 2182 جنيها.



سعر الأوقية

سجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 2050 دولارا.



الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم بمحلات الصاغة والأسواق المحلية نحو 26400 جنيه.



وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية وحالة من التذبذب الواضح خلال الفترة الماضية، حيث تتغير الأسعار بشكل يومي، على الرغم من إغلاق أسعار البورصة العالمية، ولكن تغيرت الأسعار بداخل الصاغة المحلية.