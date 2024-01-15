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الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. اليوم المقاولون يستضيف الجونة في الجولة الثانية

طلعت محرم
طلعت محرم
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يخوض فريق المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم مواجهة قوية في الثالثة عصر اليوم الاثنين  أمام فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لكأس الرابطة .

وتضم مجموعة ذئاب الجبل كلا من الجونة والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي.

وتعرض فريق ذئاب الجبل للهزيمة في الجولة الأولي أمام المصري بهدف دون رد وحقق فريق الجونة الفوز على حساب البنك الاهلي 3-1 

ويدخل فريق الجونة موقعة اليوم امام المقاولون متصدراً للمجموعة ويحتل فريق المصري المركز الثاني بنفس عدد نقاط الجونة ويأتي المقاولون في المركز الثالث والبنك الأهلي رابعاً.

وكان طلعت محرم مدرب المقاولون قد تعرض للطرد أثناء قيادته للذئاب أمام المصري وهو مايجعله يقود الذئاب خلال مواجهة اليوم من المدرجات.

ويقود فريق الجونة علاء عبد العال الذي يخطط لمواصلة الانتصارات وضمان تخطى عقبة دوري المجموعات والإقتراب خطوة نحو تحقيق لقب البطولة التى تشهد إعتذار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

الأهلى والزمالك الجونة طلعت محرم مدرب المقاولون