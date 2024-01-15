انطلاق فعاليات المبادرة التدريبية "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" في البحيرة.. صور

انطلقت فعاليات الأسبوع التدريبي الأول من المرحلة الثانية من المبادرة التدريبية "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات" التي تنفذها مديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، برئاسة داليا عثمان، ضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفين، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقاً لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 م.

ويبدأ البرنامج التدريبي برفع كفاءة وتنمية مهارات مديرى إدارة الموارد البشرية بجميع الجهات الحكومية من مستوى مديرية حتى مستوى إدارة فرعية ومن مستوى مركز ومدينة حتى مستوى وحدة محلية قروية وذلك فى مجال قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

وصرح حسنين محمد حسنين، مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف استكمال ما تم إنجازه فى المرحلة الأولى حيث تم تدريب ورفع كفاءة عدد ٦٨٢ موظف بالمرحلة الأولي من مختلف الجهات الحكومية بنطاق المحافظة.

وجارى الإعداد والتخطيط لعدد من البرامج التدريبية الأخرى التى تستهدف استكمال اهداف مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات فى رفع كفاءة وتنمية مهارات كافة العاملين بالقطاع الحكومى بمحافظة البحيرة.