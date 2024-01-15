اليوم.. طقس مائل للبرودة والعظمى بالقاهرة 18 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، و مائل للدفىء علي السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد و دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات علي وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وامطار متوسطة الي خفيفة علي مناطق من شمال الوجة البحرى والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7 ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى8 درجة .