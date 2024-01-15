موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام غانا فى كأس أمم أفريقيا والقناة الناقلة

تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا، أمس أمام موزمبيق بهدفين في مستهل مشوار الفراعنة فيي نهائيات أمم أفريقيا 2023 .

كما فجر منتخب الرأس الأخضر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز علي المنتخب الغاني في المجموعة ذاتها بهدفين لهدف.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة المنتخب المقبل إثارة كبيرة عندما يلتقي مع المنتخب الغاني.

موعد مباراة منتخب مصر أمام غانا

يستعد منتخب مصر لمواجهة غانا فى العاشرة مساء الخميس المقبل على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.



القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غانا

وتنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وغانا الخميس المقبل في كأس الأمم الأفريقية.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا