اليوم.. أمسية فنية وثقافية بأوبرا الإسكندرية تحت عنوان "بهجة الروح"تنظم دار الأوبرا أمسية ثقافية وفنية باسم "يا إسكندرية" وتحت عنوان "بهجة الروح" اليوم الاثنين، يعدها ويقدمها الشاعر محمد بهجت، على مسرح سيد درويش" أوبرا الإسكندرية".

وذكرت دار الأوبرا - في بيان، أمس الأحد - أنه من المقرر أن يتخلل الأمسية، فقرات فنية يؤديها كورال الغناء العربي التابع لمركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسني.

وأوضح البيان أن نشاط الأوبرا الثقافي والفكري يستهدف طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية، كما يتيح الفرصة لعدد من الفنانين الموهوبين لتقديم إبداعاتهم.